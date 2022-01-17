Vukuatları kabarık! İşte Paris'te yaşayıp Tunç Soyer'in maaş bağladığı PKK'lı Prof'un skandalları





3. URLA'DAKİ KAYYUMA SKANDAL YORUM:

Ayşen Uysal'ın Urla'da FETÖ'den tutuklanan ve görevden alınan CHP'li eski Başkan Burak Oğuz'un yerine kayyum atanmasıyla ilgili skandal bir yorum yaptığı da ortaya çıktı. Uysal, 22 Aralık 2019'daki paylaşımında "Urla belediyesine kayyum atanması ve Urla seçmeninin sonrasındaki tepkisizliği 'Türkler, Kürtler de aynı haklara sahip olmasın diye kendi yetki ve sorumluluklarından vazgeçiyorlar' diyen Bekir Ağırdır'ı nasıl da doğruluyor" sözleri dikkat çekti.