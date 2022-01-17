İYİ Parti kurucu üyesi Vedat Yenerer'den zehir zemberek sözler: Parti Meral Akşener Fun Club oldu!

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Yenerer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı.

Yenerer'in açıklamasında, birçok eski İYİ Partilinin de dile getirdiği 'Milliyetçiler tasfiye ediliyor' sözlerini bir kez daha gündeme getirmesi dikkat çekti.

Yenerer şu ifadeleri kullandı:

Kurucusu olduğum İYİ Parti'de TBMM Grup danışmanlığı görevimin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, bana hala tebliğ edilmediğini tesadüfen öğrenmiş bulunmaktayım. Nezaketen de olsa dostluğumun olduğunu düşündüğüm yöneticilerin ya da sekreterlerin hiçbiri hala aramış değildir.