İYİ Parti kurucu üyesi Vedat Yenerer'den zehir zemberek sözler: Parti Meral Akşener Fun Club oldu!

İYİ Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer, parti içinde üstün eğitim ve liyakat sahibi Türk milliyetçilerinin parti içinde bir önem teşkil etmediğini gördüğünü söyleyerek çok sert ifadeler kullandı. Yenerer, partinin içinde milliyetçi olmayan ve Türkiye karşıtı söylemleri ile öne çıkanların önemli yerlere yerleştirildiğini ifade etti. Yenerer, "Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club'a dönmüş durumdadır." dedi.
"İYİ PARTİ İLE BAĞIM KALMADI"
İYİ Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer sosyal medyadan yaptığı açıklamada İYİ Parti ile hiçbir bağı kalmadığını duyurdu.
Vedat Yenerer İYİ Parti'de TBMM Grup danışmanlığı görevinin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, kendisine hala bu durumun tebliğ edilmediğini öğrendiğini bildirdi.
ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
Yenerer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı.
Yenerer'in açıklamasında, birçok eski İYİ Partilinin de dile getirdiği 'Milliyetçiler tasfiye ediliyor' sözlerini bir kez daha gündeme getirmesi dikkat çekti.
Yenerer şu ifadeleri kullandı:
Kurucusu olduğum İYİ Parti'de TBMM Grup danışmanlığı görevimin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, bana hala tebliğ edilmediğini tesadüfen öğrenmiş bulunmaktayım. Nezaketen de olsa dostluğumun olduğunu düşündüğüm yöneticilerin ya da sekreterlerin hiçbiri hala aramış değildir.