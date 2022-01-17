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    • 17.01.2022 13:18
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    • 17.01.2022 13:26
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    EKPSS, YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu? ÖSYM 2022 sınav takvimi yayınlandı mı?

    2022 yılının başlamasının ardından binlerce kişi sınav ve başvuru tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Peki ÖSYM 2022 sınav takvimi yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların başvuru zamanlarını kaçırmak istemeyenler ve sınava katılacakları tarihi öğrenmek isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik. EKPSS, YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınavı başvuru tarihleri belli oldu ve takvim yayınlandı. İşte 2022 yılında yapılacak olan EKPSS, YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınavı başvuru ve sınav tarihleri…

    takvim.com.tr
    EKPSS, YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu?

    EKPSS, YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu? ÖSYM 2022 sınav takvimi yayınlandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar EKPSS, YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES için 2022 yılı takvimi netleşti ve adaylarla paylaşıldı. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    2022 YKS NE ZAMAN?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

    YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart'ta sona erecek.

    YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

    ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

    YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

        2022 EKPSS NE ZAMAN?

        EKPSS 2022 yılında 24 Nisan tarihinde yapılacak. Adaylar başvurularını 27 Ocak 2022 itibari ile yapabilecekler. EKPSS başvuru işlemleri 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Geç başvurular ise 9 Mart günü başlayacak ve 10 Mart saat 23:59'a kadar devam edecek.

        E-KPSS Kimler Girebilir?

        26 Nisan 2020 tarihi içinde yapılması planlanan EKPSS için yönerge şu şekildedir. Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.

        Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.

        2022 ALES NE ZAMAN?

        ALES/1 başvuruları 21 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. Sınav ise 17 Nisan'da yapılacak. ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek. Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

        ALES/3 başvuruları 30 Eylül'de başlayacak ve 10 Ekim'de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım'da yapılacak.

        2022 KPSS NE ZAMAN?

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

        KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.

        KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak

        2022 DGS NE ZAMAN?

        DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

        2022 YÖKDİL NE ZAMAN?

        YÖKDİL 2022 sınav tarihi belli oldu. YÖKDİL/1 13 Mart 2022'de YÖKDİL/2 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL ise 14 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek.

        YÖKDİL 2022 sınav başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla netlik kazandı.

        YÖKDİL/1 başvurusu 21.01.2022 ve 31.01.2022 tarihinde YÖKDİL/2 ise 06.07.2022 ve 18.07.2022'de tarihleri arasında kabul edilecek.
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        Haberler Güncel EKPSS, YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu? ÖSYM 2022 sınav takvimi yayınlandı mı?
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