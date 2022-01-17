CHP’li belediyeden FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'a 1.6 milyon!

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiğinin MASAK raporu ile belgelenmesinin yankıları sürerken, Karaaslan'ın belediyeleri soyma taktiği de ortaya çıktı.

YÜZBİNLERCE LİRALIK PARA TRANSFERİ

Karaaslan'ın kendisi ya da yakınları üzerinden kurduğu şirketleri belediyeye bağışladığı ve sonra bu şirketler üzerinden yüzbinlerce liralık para transferi gerçekleştirdiği anlaşıldı.



CHP'Lİ BELEDİLERİN MİLYONLUK PARA TRANSFERLERİ

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de SARBEL şirketini Erkan Karaaslan'ın tavsiyesi ile 10 Ekim 2013'te kurdurduğu ve belediyeye bağışlanan şirketten Karaaslan'ın şirketi E-YÖNTEM'e 2016'da 167 bin 363 lira, Sarıyer Belediyesi'nden de 2014- 2017 arasında 1 milyon 600 bin 365 lira transfer edildiği belirlendi.