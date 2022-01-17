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    • 17.01.2022 15:23
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    Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Bedelli askerlik sevk tarihleri, cep dönemleri! 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

    Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Vatani görevini yerine getirecek olan yüzbinlerce gencin merakla araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Özellikle kısa süreli ve bedelli olarak yapmak isteyenler yeni yılın başlamasıyla birlikte fiyat araştırması da yapar oldu. Peki 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik sevk tarihleri ve cep dönemleri belli oldu mu? 31 Aralık tarihine kadar işlemlerini tamamlayan vatandaşlar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Askerlik yerleri açıklandı mı 2022?

    Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Bedelli askerlik sevk tarihleri, cep dönemleri! 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ocak ayında açıklaması beklenen bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederek araştırmaya başladı. Bedelli askerlik ile ilgili tüm detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    Bedelli askerlik sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri belli olduğu zaman e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

    BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NEDİR?

    03 Şubat 2022

    03 Mart 2022

    31 Mart 2022

    12 Mayıs 2022

    09 Haziran 2022

    21 Temmuz 2022

    18 Ağustos 2022

    15 Eylül 2022

    13 Ekim 2022

    10 Kasım 2022

    08 Aralık 2022

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

        2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu.

        Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgiler ışığında, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

        (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

        Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.
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