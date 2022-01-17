Ali Babacan'dan skandal! Sezen Aksu'nun hakaret içeren sözlere sahip şarkısına destek verdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sezen Aksu'nun İslam'ın seçkin şahsiyetlerine yönelik skandal ifadeler barındıran şahsiyetlerine yönelik skandal sözler içeren şarkısına destek verdi.
SKANDAL ŞARKI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜYMÜŞ!
Babacan destek mesajında şu ifadelere yer verdi:
Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu'nun hedef alınması kabul edilemez.