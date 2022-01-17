Kar yağışları ve soğuk hava dalgası etkisini ülkemizin büyük bir bölümünde göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada, illere göre hava durumu raporunu duyurdu. Öte yandan ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 18 Ocak 2022 okullar tatil mi? Yarın okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak? Valilik ve MEB kar tatili açıklaması var mı? İşte son dakika haberleri...
18 OCAK 2022 OKULLAR TATİL Mİ?
18 Ocak 2022 okullar tatil mi ve yarın okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak sorularıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda son dakika bilgisi olarak haberimizde yerini alacaktır.
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.