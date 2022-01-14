Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti!

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, 80 yaşında vefat etti. Millet Partisi Genel Başkanı Edibali, Ankara'da vefat etti. Edibali için, Ankara Hacı Bayram Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından TBMM'de tören düzenlenecek. Edibali, 16 Ocak Pazar günü Üsküdar'da toprağa verilecek.