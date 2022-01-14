İlk milli istihbarat gemisi Ufuk Korveti, Mavi Vatan görevine başlıyor!

ÜSTÜN TEKNOLOJİ

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.