İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB bazı gazetecilere 30 bin TL maaş veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programına katıldı. Çarpıcı açıklamalar yaptı:

İBB'DEKI dosyalara el konulması söz konusu değildir. İBB'ye teftiş sadece terörle mücadele içindir. Bu bir siyasi hamle değildir.

TEFTIŞ CHP'li belediyelere özgü değil. İçişleri, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok. Bizde bütün bilgi ve belgeler var.

DİAYDER, örgüt üyelerini İBB'de işe soktu. İBB herhangi bir araştırma yapmamış. DİAYDER YPS/PKK'yla bağlantılı. PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye karşı alarm durumundayız. 2021'de 183 terör eylemi engellendi.

DEVLETTEN şu ana kadar 150 bin kişi ihraç edildi. KHK'lar sayesinde Türkiye'de düzen sağlandı.

SOSYAL medya üzerinden Türkiye'ye manipülasyon yapılıyor.

GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Soylu, HDP'li Semra Güzel'in, PKK'lı terörist sevgilisi ile fotoğraflarının ortaya çıkması ile ilgili "Ne Meral Akşener, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne HDP 'Bu fotoğraf doğru değildir' diyemedi. Biz muhalefet gibi görmezden gelemeyiz" diye konuştu.