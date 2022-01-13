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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu: Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Dövizde olduğu gibi enflasyonda da bir şişkinlik var. Bunu ortadan kaldıracağız. Dövizde olduğu gibi enflasyonda da bir şişkinlik var. Bunu ortadan kaldıracağız. Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Temmuz'da enflasyon ve şartlara göre çalışanların durumunu değerlendireceğiz. Ekonomide aldığımız tedbirlerin meyvelerini yaz aylarında toplamaya başlayacağız. Özel okul ücretlerindeki artış tabanını enflasyonla, yüzde 36 seviyesiyle sınırladık.

    Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.

    Dövizde olduğu gibi enflasyonda da bir şişkinlik var. Bunu ortadan kaldıracağız. Dövizde olduğu gibi enflasyonda da bir şişkinlik var. Bunu ortadan kaldıracağız.

    Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Temmuz'da enflasyon ve şartlara göre çalışanların durumunu değerlendireceğiz.

    Ekonomide aldığımız tedbirlerin meyvelerini yaz aylarında toplamaya başlayacağız. Özel okul ücretlerindeki artış tabanını enflasyonla, yüzde 36 seviyesiyle sınırladık.

    Başkan Erdoğan, 2023 hedeflerini işaret etti. "Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz" dedi.

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