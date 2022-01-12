Yarın okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak? 13 Ocak 2022 okullar tatil mi? Valilik ve MEB kar tatili açıklamaları...

Ocak ayıyla birlikte soğuk hava dalgasını etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada, İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısında bulundu. Öte yandan ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 13 Ocak 2022 okullar tatil mi? Yarın okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak? Valilik ve MEB kar tatili açıklamaları var mı? İşte son gelişmeler...
13 OCAK 2022 OKULLAR TATİL Mİ?
Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz yarın tatil edilen il ve ilçelere dair bir açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.