Konya'da okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Konya'da yarın okullar tatil mi edildi? Konya Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Türkiye genelinde görülen kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken bugün Konya'da okullar tatil edilmişti ve yarın ders işlenip işlenmeyeceği de merak konusu oldu. İşte detaylar...
13 OCAK PERŞEMBE KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Konya Valiliği tarafından okulların tatil olduğuna ilişkin bir açıklama gelmedi, konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.