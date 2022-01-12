Başkan Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel için fezleke talimatı: Ne gerekiyorsa yapın!

Adalet Bakanlığınca, teröristle çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeyle ilgili prosedür Adalet Bakanlığınca tamamlandı. Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
BU İŞİ BİR AN ÖNCE BİTİRİN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen fezleke de gündeme geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına, "Bu işi bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiği öğrenildi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Erdoğan'ın bu talimatı üzerine, Cumhurbaşkanlığınca söz konusu fezlekenin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu'nun, Güzel hakkındaki dosyayı öne alacağı ve en erken sürede toplanacağı belirtiliyor.