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    • 12.01.2022 10:23
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    Başkan Erdoğan'dan HDP'li Semra Güzel için fezleke talimatı: Ne gerekiyorsa yapın!

    Adalet Bakanlığınca, teröristle çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Konuyla ilgili AK Parti MYK'da kurmaylarına talimat veren Başkan Erdoğan, "Bu işi bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın" dediği öğrenildi. Gelen son dakika haberine göre, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı. Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

    takvim.com.tr
    Talimatı verdi: Ne gerekiyorsa yapın!

    Adalet Bakanlığınca, teröristle çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

    Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeyle ilgili prosedür Adalet Bakanlığınca tamamlandı. Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

    BU İŞİ BİR AN ÖNCE BİTİRİN
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen fezleke de gündeme geldi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına, "Bu işi bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiği öğrenildi.

    SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
    Erdoğan'ın bu talimatı üzerine, Cumhurbaşkanlığınca söz konusu fezlekenin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu'nun, Güzel hakkındaki dosyayı öne alacağı ve en erken sürede toplanacağı belirtiliyor.

        VEKİLLİĞİ DÜŞÜNCE YARGILAMA BAŞLAYACAK
        Komisyonun ardından TBMM Genel Kurulu'na gelecek olan fezleke milletvekilleri tarafından oylanacak. Güzel ile ilgili aynı kapsamda yer alan dosyaların da birleştirilerek daha geniş kapsamlı olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

        Güzel'in milletvekilliği düşerse yargı süreci başlayacak.

        TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI
        Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

        Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

        Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.

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