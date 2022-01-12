Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.01.2022 20:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2022 20:53
    ABONE OL

    Balıkesir, Bursa’da okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe Balıkesir, Bursa’da yarın okullarda ders işlenmeyecek mi?

    Balıkesir, Bursa’da okullar tatil mi edildi? Akşam saatlerinde tüm illerden vatandaşlar tarafından kar tatili ile ilgili açıklamalar yakından takip edilir oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü illerde valiliklerden olumsuz hava koşullarından dolayı kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Peki 13 Ocak Perşembe Balıkesir, Bursa’da yarın okullarda ders işlenmeyecek mi? Balıkesir ve Bursa valiliklerinden açıklama geldi mi? Okullarda yarın ders işlenecek mi yoksa tatil mi olacak? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Balıkesir, Bursa’da okullar tatil mi edildi?

    Balıkesir, Bursa'da okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe Balıkesir, Bursa'da yarın okullarda ders işlenmeyecek mi? Balıkesir ve Bursa valiliklerinden açıklama geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Balıkesir, Bursa'da yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler yarın okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak eder oldu. İşte detaylar...

    13 OCAK PERŞEMBE BALIKESİR, BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Balıkesir ve Bursa Valiliği tarafından okulların tatil olduğuna ilişkin bir açıklama gelmedi, konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ!

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP ve İYİ Parti’ye ’Semra Güzel’ tepkisi!
        Haberler Güncel Balıkesir, Bursa’da okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe Balıkesir, Bursa’da yarın okullarda ders işlenmeyecek mi?
            SON DAKİKA