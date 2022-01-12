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    Ağrı’da okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Ağrı’da yarın okullar tatil mi oldu? Ağrı Valiliği kar tatili açıklaması

    Ağrı’da okullar tatil mi? Tüm Türkiye’de kar yağışları görülen illerde okullar tatil edilmeye başlandı ve akşam saatlerinde öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerde yoğun kar yağışı günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor ve Ağrı Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi. Peki 13 Ocak Perşembe Ağrı’da yarın okullar tatil mi oldu? Yarın ders işlenmeyecek mi? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Ağrı’da okullar tatil mi?

    Ağrı'da okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Ağrı'da yarın okullar tatil mi oldu? Ağrı Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde yaşayan vatandaşlar kendi şehirlerinde yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ederek araştırma yapmaya başladı. Valilikten önemli açıklama geldi, işte son gelişmeler...

    13 OCAK PERŞEMBE YARIN AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar 1 gün tatil edildi.

    Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt ilçemizde, köy okullarımızda ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eleşkirt ilçemizde, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

        BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ!

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Ağrı’da okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Ağrı’da yarın okullar tatil mi oldu? Ağrı Valiliği kar tatili açıklaması…
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