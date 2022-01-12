Ağrı'da okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Ağrı'da yarın okullar tatil mi oldu? Ağrı Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde yaşayan vatandaşlar kendi şehirlerinde yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ederek araştırma yapmaya başladı. Valilikten önemli açıklama geldi, işte son gelişmeler...
13 OCAK PERŞEMBE YARIN AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar 1 gün tatil edildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt ilçemizde, köy okullarımızda ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eleşkirt ilçemizde, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.