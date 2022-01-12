Afyonkarahisar'da okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe Afyonkarahisar'da yarın okullarda ders işlenmeyecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye genelinde görülen yoğun kar yağışı okula ulaşımı da olumsuz yönde etkilediği için valiliklerden kar tatili açıklamaları geliyor. Peki Afyonkarahisar valiliğinden açıklama geldi mi yarın okullar tatil mi olacak?
13 OCAK PERŞEMBE AFYONKARAHİSAR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Afyonkarahisar Valiliği tarafından okulların tatil olduğuna ilişkin bir açıklama gelmedi, konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.