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    • Güncel
    • 12.01.2022 16:30
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    • 12.01.2022 16:30
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    13 Ocak Ankara ve İstanbul okullar tatil mi? İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması...

    İstanbul ve Ankara'da kar yağışı hafif hafif başladı. Haftanın ilk günüyle birlikte kar yağışı pek çok ilimizde etkisini gösteriyor. Yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler arama motorları üzerinden en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, 13 Ocak Ankara ve İstanbul okullar tatil mi? İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması var mı? İşte detaylar...

    13 Ocak Ankara ve İstanbul’da okullar tatil mi?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada, İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısında bulundu. Öte yandan ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Ocak ayıyla birlikte soğuk hava dalgasını etkisini gösteriyor. Peki, 13 Ocak Ankara ve İstanbul okullar tatil mi? İstanbul ve Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması var mı? İşte son gelişmeler...

    13 OCAK ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz yarın tatil edilen il ve ilçelere dair bir açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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