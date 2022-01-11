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    • 11.01.2022 19:06
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    Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? 12 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklaması...

    Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? Hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ve bazı illerde yaşanan kar yağışı nedeniyle gözler valilik açıklamasına çevrildi. Meteoroloji’den yarın için kar yağışı uyarılarının gelmesinin ardından okulların tatil olup olmayacağına dair son gelişmeler tüm illerden milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velisi tarafından araştırma konusu oldu. Peki 12 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil olacak? İllerin valiliklerinden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Yarın okullar tatil mi?

    Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? 12 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yapılan hava durumu uyarılarının ardından Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösterecek kar yağışının İstanbul'da da etkili olacağı bekleniyor ve gözler okulların tatil olup olmayacağına ilişkin valilik açıklamasına çevrildi. İşte kar tatili konusuna dair son gelişmeler...

    12 OCAK ÇARŞAMBA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Kar tatili olan iller henüz açıklanmadı. Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor, konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde de yer vereceğiz.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve Sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLECEK?

        Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurmuştu, yarın için henüz bir açıklama yapılmadı.

        Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği belirtildi.

        Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Ocak 2022 salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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