Konya, Kırklareli ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Konya, Kırklareli ve Bingöl'de kar tatili var mı yok mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Konya, Kırklareli ve Bingöl'de yaşayan öğretmen, öğrenci ve veliler yoğun kar yağışından dolayı yarın okulların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Valiliklerden peşpeşe açıklamalar geldi, işte ayrıntılar...