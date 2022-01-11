Konya, Kırklareli ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Konya, Kırklareli ve Bingöl'de kar tatili var mı yok mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Konya, Kırklareli ve Bingöl'de yaşayan öğretmen, öğrenci ve veliler yoğun kar yağışından dolayı yarın okulların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Valiliklerden peşpeşe açıklamalar geldi, işte ayrıntılar...
12 OCAK KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.
Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.
Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.