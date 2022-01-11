Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? Hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ve bazı illerde yaşanan kar yağışı nedeniyle gözler valilik açıklamasına çevrildi. Meteoroloji'den yarın için kar yağışı uyarılarının gelmesinin ardından okulların tatil olup olmayacağına dair son gelişmeler tüm illerden milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velisi tarafından araştırma konusu oldu. Peki 12 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil olacak? İllerin valiliklerinden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte son gelişmeler…
12 OCAK ÇARŞAMBA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Valilik açıklamaları peşpeşe gelmeye başladı. İşte yarın okulların tatil olduğu o iller;
KONYA
Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.
KIRKLARELİ
Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiğini duyurdu.
BİNGÖL
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.
DENİZLİ
Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
ÇANAKKALE
Çanakkale'de yarın beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.