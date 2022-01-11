İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? 12 Ocak İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Havaların soğuması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarılarının gelmeye başlamasının ardından vatandaşlar da merakla yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da kar yağacak mı okullar tatil ediecek mi?
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?
İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği'nde açıklama geldiğinde haberimizden yer alacaktır.
12 OCAK İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahminine göre; Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından ek tedbirler alındı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından ek tedbirler alındı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.