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    • 11.01.2022 17:38
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    İstanbul’da yarın okullar tatil mi olacak? 12 Ocak İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması

    İstanbul’da yarın okullar tatil mi olacak? Milyonlarca öğrenci ve velisi hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı haberlerinin üzerine konuyla ilgili son gelişmeleri araştırır oldu. İstanbul’da kar yağıp yapmayacağını merak eden vatandaşlar okulların da bu nedenle yarın tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi mi? 12 Ocak İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte öğrenciler, öğretmen ve velileri yakından ilgilendiren bilgiler…

    takvim.com.tr
    İstanbul’da yarın okullar tatil mi olacak?

    İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? 12 Ocak İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Havaların soğuması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarılarının gelmeye başlamasının ardından vatandaşlar da merakla yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da kar yağacak mı okullar tatil ediecek mi?

    İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

    İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği'nde açıklama geldiğinde haberimizden yer alacaktır.

    12 OCAK İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

    İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahminine göre; Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.

    Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından ek tedbirler alındı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

    Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından ek tedbirler alındı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, çarşamba günü itibarıyla düşeceğini ve yarın sabah saatlerinde İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu. Yağışın, günün ilerleyen saatlerinde, özellikle şehrin yüksek noktalarında, kara dönüşeceği de açıklandı. Bu açıklamaların ardından AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) Müdürü Serkan Tütüncü, kar yağışı öncesinde ve esnasında yapılacak çalışmalardan bahsetti.
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