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    • Güncel
    • 11.01.2022 09:25
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    • 11.01.2022 09:49
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı tarih verdi! İstanbul ve Ankara'ya yoğun kar yağışı geliyor... 11-15 Ocak 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan günlük tahminlerde Akdeniz, Ege ve Marmara'nın bazı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu raporunda ise kar alarmı verildi. Özellikle 13 Ocak Perşembe günü İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün yoğun kar yağışı etkisi altına gireceği bildirildi. İşte MGM tarafından yayınlanan günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini...

    Harita yayınlandı tarih verildi! Yoğun kar yağışı geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



        MARMARA
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 15°C
        Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı

        EDİRNE °C, 6°C
        Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İSTANBUL °C, 11°C
        Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        KOCAELİ °C, 14°C
        Çok bulutlu; yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        EGE
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 8°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

        DENİZLİ °C, 10°C
        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR °C, 13°C
        Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        MUĞLA °C, 8°C
        Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 14°C
        Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 13°C
        Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli; doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 12°C
        Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 7°C
        Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 12°C
            Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 10°C
            Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

            KONYA °C, 10°C
            Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

            SİVAS °C, 6°C
            Çok bulutlu ve yağmurlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

            DÜZCE °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

            KASTAMONU °C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

            ZONGULDAK °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 11°C
            Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

            ÇORUM °C, 10°C
            Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Erzurum, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeydoğusunda sis hadisesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

            KARS °C, -2°C
            Parçalı çok bulutlu ve sisli

            MALATYA °C, 7°C
            Çok bulutlu ve yağmurlu

            VAN °C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile gece saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 10°C
                Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

                GAZİANTEP °C, 9°C
                Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 10°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 11°C
                Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

                11 OCAK 2022 SALI HAVA DURUMU


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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı tarih verdi! İstanbul ve Ankara'ya yoğun kar yağışı geliyor... 11-15 Ocak 2022
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