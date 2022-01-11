Eskişehir, Karabük, Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi edildi? 12 Ocak Eskişehir, Karabük, Gümüşhane'de kar tatili var mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kar yağışının yoğun görüldüğü illerde okulların tatil edilmesi söz konusu oluyor ve Eskişehir, Karabük, Gümüşhane'de illerindeki öğrenci, öğretmen ve veliler yarın okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor. Peki illerin valiliklerden açıklama geldi mi?
12 OCAK ESKİŞEHİR, KARABÜK, GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Isparta, Kırşehir ve Çankırı'da yarın okullar var, ders işlenecek. Isparta, Kırşehir ve Çankırı valilikleri tarafından konuya dair tatil açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.