Gürcan'ın yabancı diplomatlarla görüşmelerinde gizli yöntemlere başvurduğu bildirilen iddianamede, "Şüpheli savunmasında pandemi nedeniyle karanlık ve izbe bir ortam olan AVM otoparkında araç içerisinde (diplomatla) görüştüğünü söylemiştir. Ancak pandemi kurallarına aykırı olarak 45 dakika küçük bir araba içerisinde gizlice görüşmesi hayatın olağan akışına uygun değildir." ifadeleri kullanıldı.

İddianamenin kabulü halinde Gürcan, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle talebiyle yargılanacak.