Denizli'de yarın okullar tatil mi edildi? 12 Ocak Çarşamba Denizli'de kar tatili var mı? Denizli Valiliği açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde görülen kar yağışlarının ardından tüm illerden vatandaşlar kendi şehrinde okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki Denizli'de yarın okullarda ders işlenecek mi?
12 OCAK DENİZLİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.
Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
Eğitim ve öğretimin yarın uzaktan devam edileceği belirtildi.