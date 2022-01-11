Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çanakkale'de okullarda kar tatili olacak mı? Çanakkale Valiliği açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Valiliklerden olumsuz hava şartlarından dolayı peşpeşe kar tatili açıklaması gelmeye başladı. Peki Çanakkale'de okullarda işlenen derslere ara verilecek mi yoksa devam edecek mi? İşte yanıtı...
12 OCAK ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Çanakkale'de yarın beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yarın bölge genelinde hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasının ve kar yağışının beklendiği belirtildi.
Bu nedenle, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: