Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil olacak? Kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklaması...

Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? 12 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yapılan hava durumu uyarılarının ardından Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösterecek kar yağışının İstanbul'da da etkili olacağı bekleniyor ve gözler okulların tatil olup olmayacağına ilişkin valilik açıklamasına çevrildi. İşte kar tatili konusuna dair son gelişmeler...
12 OCAK ÇARŞAMBA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Valilik açıklamaları peşpeşe gelmeye başladı. İşte yarın okulların tatil olduğu o iller;
KONYA
Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.
KIRKLARELİ
Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiğini duyurdu.
BİNGÖL
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.
DENİZLİ
Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
ÇANAKKALE
Çanakkale'de yarın beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.