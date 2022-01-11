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    • 12.01.2022 06:21
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    Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil olacak? Kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklaması...

    Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? Hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ve bazı illerde yaşanan kar yağışı nedeniyle gözler valilik açıklamasına çevrildi. Meteoroloji'den yarın için kar yağışı uyarılarının gelmesinin ardından okulların tatil olup olmayacağına dair son gelişmeler tüm illerden milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velisi tarafından araştırma konusu oldu. Peki 12 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil olacak? İllerin valiliklerinden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Yarın okullar tatil mi?

    Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? 12 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yapılan hava durumu uyarılarının ardından Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösterecek kar yağışının İstanbul'da da etkili olacağı bekleniyor ve gözler okulların tatil olup olmayacağına ilişkin valilik açıklamasına çevrildi. İşte kar tatili konusuna dair son gelişmeler...

    12 OCAK ÇARŞAMBA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Valilik açıklamaları peşpeşe gelmeye başladı. İşte yarın okulların tatil olduğu o iller;

    KONYA

    Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

    KIRKLARELİ

    Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiğini duyurdu.

    BİNGÖL

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

    DENİZLİ

    Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    ÇANAKKALE

    Çanakkale'de yarın beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI GELDİ!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Trakya, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile yarın (Çarşamba) zamanla Marmara bölge geneli, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadenizin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz, Güney Ege, Marmara'nın kuzey ve batısı, Konya çevreleri ile yarın (Çarşamba) Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
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        Haberler Güncel Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil olacak? Kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklaması...
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