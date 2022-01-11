Balıkesir, Kütahya, Afyon'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Balıkesir, Kütahya ve Afyon'da okullar tatil mi edilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde kar yağışı etkili olmaya başlayınca öğrenciler, öğretmenler ve veliler de okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Balıkesir, Kütahya, Afyon valiliklerinden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte yanıtı...
METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.