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    12 Ocak Isparta, Kırşehir ve Çankırı’da okullar var mı yok mu? Isparta, Kırşehir, Çankırı’da bugün okullar tatil mi olacak?

    Isparta, Kırşehir, Çankırı'da bugün okullar tatil mi olacak? 12 Ocak Isparta, Kırşehir ve Çankırı'da okullar var mı yok mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Isparta, Kırşehir, Çankırı valiliğinden yarın okulların kar tatiline girip girmeyeceğine dair bir açıklama geldi mi? Öğretmen, öğrenci ve velilerin oldukça merak ettiği kar tatili bugün uygulanacak mı?

    takvim.com.tr
    Isparta, Kırşehir, Çankırı’da yarın okullar tatil mi olacak?

    Isparta, Kırşehir, Çankırı'da bugün okullar tatil mi olacak? Ülke genelinde pek çok ilde vatandaşlar hava durumunu araştırırken kar yağışı olup olmadığını merak ediyor. Sıcaklıkların düşmesinin ardından Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi ve milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velisi okullarda yarın ders işlenip işlenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki 12 Ocak Isparta, Kırşehir ve Çankırı'da okullar var mı yok mu? Isparta, Kırşehir ve Çankırı valiliklerinden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte yanıtı…

    12 OCAK ISPARTA, KIRŞEHİR VE ÇANKIRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Isparta, Kırşehir ve Çankırı'da yarın okullar var, ders işlenecek. Isparta, Kırşehir ve Çankırı valilikleri tarafından konuya dair tatil açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ

    Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Meteoroloji'nin raporuna göre hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'da sağanak yağış yerini kara bırakacak. İstanbul'da bugün sağanak yağış beklenirken yarın ve perşembe günü kar yağışının görülmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel 12 Ocak Isparta, Kırşehir ve Çankırı’da okullar var mı yok mu? Isparta, Kırşehir, Çankırı’da bugün okullar tatil mi olacak?
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