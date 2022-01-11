12 Ocak Isparta, Kırşehir ve Çankırı’da okullar var mı yok mu? Isparta, Kırşehir, Çankırı’da bugün okullar tatil mi olacak?

Isparta, Kırşehir, Çankırı'da bugün okullar tatil mi olacak? Ülke genelinde pek çok ilde vatandaşlar hava durumunu araştırırken kar yağışı olup olmadığını merak ediyor. Sıcaklıkların düşmesinin ardından Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi ve milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velisi okullarda yarın ders işlenip işlenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki 12 Ocak Isparta, Kırşehir ve Çankırı'da okullar var mı yok mu? Isparta, Kırşehir ve Çankırı valiliklerinden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte yanıtı…