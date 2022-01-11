12 Ocak Eskişehir, Karabük, Gümüşhane’de kar tatili var mı? Eskişehir, Karabük, Gümüşhane’de bugün okullar tatil mi edildi?

Eskişehir, Karabük, Gümüşhane'de bugün okullar tatil mi edildi? Tüm illerden vatandaşlar meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından okullarda yarın ders işlenip işlenmeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. Sıcaklıkların düşmesi ve bazı illerde yoğun kar yağışının görülmesi günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Peki 12 Ocak Eskişehir, Karabük, Gümüşhane'de kar tatili var mı? 12 Ocak Eskişehir, Karabük, Gümüşhane valiliklerinden okullarda kar tatili açıklaması geldi mi? İşte yanıtı…
12 OCAK ESKİŞEHİR, KARABÜK, GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Isparta, Kırşehir ve Çankırı'da bugün okullar var, ders işlenecek. Isparta, Kırşehir ve Çankırı valilikleri tarafından konuya dair tatil açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.