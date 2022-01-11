12 Ocak Çarşamba Denizli’de kar tatili var mı? Denizli’de bugün okullar tatil mi edildi? Denizli Valiliği açıklaması

Denizli'de bugün okullar tatil mi edildi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından tüm illerden vatandaşlar kar yağışı araştırmalarını yapmaya başladı. Bir yandan da yarın okullarda ders işenip işlenmeyeceğini merak ediyorlar. Denizli'de yaşayan öğrenciler, öğretmen ve velileri yarın okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki 12 Ocak Çarşamba Denizli'de kar tatili var mı? Denizli Valiliği açıklaması açıklaması geldi mi?
12 OCAK DENİZLİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.
Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
Eğitim ve öğretimin yarın uzaktan devam edileceği belirtildi.