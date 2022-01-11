12 Ocak Çarşamba Balıkesir, Kütahya ve Afyon’da okullar tatil mi edilecek? Balıkesir, Kütahya, Afyon’da bugün okullar tatil mi?

Balıkesir, Kütahya, Afyon'da bugün okullar tatil mi? Türkiye genelinde pek çok ilde sıcaklıklar düşerken yağmurun yanı sıra kar yağışı da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı gelince tüm illerden vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Özellikle Balıkesir, Kütahya ve Afyon valiliklerinden açıklama yapılıp yapılmadığı araştırma konusu oldu. Peki 12 Ocak Çarşamba Balıkesir, Kütahya ve Afyon'da okullar tatil mi edilecek? İşte tüm detaylar…
METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.