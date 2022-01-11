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    12 Ocak Çarşamba Balıkesir, Kütahya ve Afyon’da okullar tatil mi edilecek? Balıkesir, Kütahya, Afyon’da bugün okullar tatil mi?

    Balıkesir, Kütahya, Afyon'da bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Balıkesir, Kütahya ve Afyon'da okullar tatil mi edilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde kar yağışı etkili olmaya başlayınca öğrenciler, öğretmenler ve veliler de okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Balıkesir, Kütahya, Afyon valiliklerinden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    Balıkesir, Kütahya, Afyon’da yarın okullar tatil mi?

    Balıkesir, Kütahya, Afyon'da bugün okullar tatil mi? Türkiye genelinde pek çok ilde sıcaklıklar düşerken yağmurun yanı sıra kar yağışı da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı gelince tüm illerden vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Özellikle Balıkesir, Kütahya ve Afyon valiliklerinden açıklama yapılıp yapılmadığı araştırma konusu oldu. Peki 12 Ocak Çarşamba Balıkesir, Kütahya ve Afyon'da okullar tatil mi edilecek? İşte tüm detaylar…

    12 OCAK BALIKESİR, KÜTAHYA, AFYON OKULLAR TATİL Mİ?

    Balıkesir, Kütahya ve Afyon'da bugün okullar var, ders işlenecek. Balıkesir, Kütahya ve Afyon valilikleri tarafından konuya dair tatil açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ

    Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Meteoroloji'nin raporuna göre hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'da sağanak yağış yerini kara bırakacak. İstanbul'da bugün sağanak yağış beklenirken yarın ve perşembe günü kar yağışının görülmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel 12 Ocak Çarşamba Balıkesir, Kütahya ve Afyon’da okullar tatil mi edilecek? Balıkesir, Kütahya, Afyon’da bugün okullar tatil mi?
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