12 Ocak Ankara’da okullarda kar tatili olacak mı? Ankara’da bugün okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması

Ankara'da bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarıları gelmeye devam ederken Türkiye genelinden vatandaşlar kendi ilindeki sıcaklıkları öğrenmek istiyor. Peki Ankara'da kar yağışı var mı yarın okullarda ders işlenecek mi yoksa tatil mi edilecek? 12 Ocak Ankara'da okullarda kar tatili olacak mı? Ankara Valiliği'nden öğrenci, öğretmen, velilerin merakla beklediği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte yanıtı…
12 OCAK ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?
Ankara Valiliği'nden konuya dair henüz bir açıklama gelmedi, dersler aynı şekilde devam edecek. Kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI VAR MI?
Ankara Valiliği'nden 'soğuk ve yağışlı hava uyarısı' yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12 Ocak Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, hafta sonuna kadar da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; 12 Ocak Çarşamba günü genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, 13 Ocak Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olması beklendiğinden, hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."