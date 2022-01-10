2017 yılında Adıyaman'da TSK'nın operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. İncelemelerde Koçero Meleti kod adlı Bora ile HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in birlikte çekildikleri fotoğrafları görüldü. Peki Semra Güzel kimdir, kaç yaşında, nereli? HDP Milletvekili Semra Güzel ve terörist Volkan Bora ilişkisi nedir?
SEMRA GÜZEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1984 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğan Semra Güzel, ilk, orta ve lise eğitimini Viranşehir'de tamamladı. Ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Güzel, Mayıs 2009'da DHY kurasıyla Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine atandı. Kasım 2010'da da Nusaybin 1 No'lu ASM'de Aile Hekimliği görevine geçti.
Eylül 2012'de TUS ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümünü kazandı.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında görev aldı. Diyarbakır Tabip Odasında Eş Başkanlık sıfatıyla Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
HDP'Lİ SEMRA GÜZEL VE TERÖRİST VOLKAN BORA İLİŞKİSİ
Öldürülen terörist Volkan Bora'nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel'in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora'nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.
"SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora ile HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in basına yansıyan fotoğraflarının iki sevgiliyi yansıtan durum olduğunu, ihanetin belgesi olduğunu söyledi.