Mimarlık öğrencisi Sedefnur Çağlar Kocaeli'de arkadaşının evinde 7. kattaki pencereden düştü. Sabah 06.30'da meydana gelen korkunç olay sonrası ağır yaralanan genç kız apar topar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatılırken Sedefnur Çağlar öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sedefnur Çağlar kimdir, kaç yaşında, hangi okulda okuyor? soruları gündeme geldi.