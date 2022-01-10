ODA TV'nin 'zaman ayarlı’ Atatürk provokasyonu elinde patladı: Kabataş Lisesi değil Sarıyer Belediyesi yurdu!



GÖRÜNTÜLERİN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kabataş Lisesi öğrencileri tarafından çekildiği iler sürülen ve sosyal medyada bir anda yayınlanan, Atatürk'e ait posterin yırtılmasına ilişkin görüntülerin eski olduğu ortaya çıktı.