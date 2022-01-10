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    • 10.01.2022 06:59
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    • 10.01.2022 06:59
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    ODA TV'nin 'zaman ayarlı’ Atatürk provokasyonu elinde patladı: Kabataş Lisesi değil Sarıyer Belediyesi yurdu!

    CHP'nin karalık yandaşı ODA TV'nin Atatürk provokasyonu elinde patladı. Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekildiği iddia edilen skandal görüntülerin 29 Ekim'de gerçekleştiği, Kabataş Lisesi'nde değil, İstanbul Sarıyer Belediyesi'ne ait yurtta gerçekleştiği tespit edildi. Videoda, üç liselinin Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini ellerindeki bıçakla paramparça ettikleri anlar yer alıyordu.

    ODA TV’nin Atatürk provokasyonu elinde patladı!

    Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekilen görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyaya yer alan videoda, üç liselinin Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini ellerindeki bıçakla paramparça ettikleri anlar yer aldı.


    GÖRÜNTÜLERİN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Kabataş Lisesi öğrencileri tarafından çekildiği iler sürülen ve sosyal medyada bir anda yayınlanan, Atatürk'e ait posterin yırtılmasına ilişkin görüntülerin eski olduğu ortaya çıktı.


    SARIYER BELEDİYESİ'NE AİT YURTTA GERÇEKLEŞTİ
    ODA TV'nin yeniymiş gibi servis ettiği olayın geçtiğimiz 29 Ekim'de gerçekleştiği, Kabataş Lisesi'nde değil, İstanbul Sarıyer Belediyesi'ne ait yurtta gerçekleştiği tespit edildi.




        Yurtta kalan öğrencilerin Kabataş Lisesi öğrencileri olduğu öğrenilirken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, olayın provokasyon olduğu, aylar önce yaşanmış olmasına karşın, videonun özellikle ODA TV tarafından, CHP'nin Kur'an kurslarını hedef alan açıklamalarıyla aynı süreçte servis edildiği belirtiyor.

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        KAD-SİS
        Haberler Güncel ODA TV'nin 'zaman ayarlı’ Atatürk provokasyonu elinde patladı: Kabataş Lisesi değil Sarıyer Belediyesi yurdu!
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