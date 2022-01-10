Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.01.2022 01:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2022 01:04
    ABONE OL

    AK Parti'nin ekonomi yönetimindeki başarısı oyları da artırdı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı öne çıkıyor

    Bugün yapılan AK Parti MYK toplantısında önemli gelişmeler ele alındı. Bunlardan biri güncel anketlerdeki oy oranları oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselen kurdaki köpüğü alması ve başarılı ekonomi yönetiminin ardından oy oranlarının da arttığı görüldü. Anketlerde Başkan Erdoğan'ın başarısı öne çıktı.

    Başkan Erdoğan’ın başarısı öne çıkıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren AK Parti MYK'sında, İnsan Hakları, AR-GE ve Eğitim ile Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunumları ile TBMM Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündemi değerlendirildi.

    YENİ EKONOMİ MODELİ OYLARI ARTIRDI
    Toplantıda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, teşkilat eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni ekonomi modeli ve 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yaptırılan anket de toplantıda gündeme geldi.

    Yeni ekonomi modelinin ardından yapılan anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oylarında artış trendi olduğu öğrenildi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR
        Katılımcılara ekonomide yaşanan sorunların hangi parti tarafından çözülebileceği sorusunun yönetildiği ankette katılımcıların çoğunlukla AK Parti cevabını verdiği, çözecek isim olarak ise Başkan Erdoğan'ın isminin öne çıktığı belirtildi. Ankete göre vatandaşların kur korumalı TL mevduat sistemini olumlu karşıladığı tespiti de yer aldı.

        Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunumunda ise Kazakistan'daki gelişmeler ile Başkanlığın Avrupa'da yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantıda önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelecek kanun teklifleri ile tekliflere ilişkin öneriler değerlendirildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Karaismailoğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar
        Haberler Güncel AK Parti'nin ekonomi yönetimindeki başarısı oyları da artırdı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı öne çıkıyor
            SON DAKİKA