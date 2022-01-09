2022 YKS ne zaman? ÖSYM - Üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu? YKS TYT-AYT-YDT sınav tarihi ise…

2022 YKS ne zaman? ÖSYM - Üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu? YKS TYT-AYT-YDT sınav tarihi açıklandı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) her sene düzenlediği üniversite sınavı YKS TYT-AYT-YDT oturumlarıyla gerçekleşiyor ve 2022 yılının başlamasıyla birlikte başvuru ve sınav tarihi merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...
2022 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin duyurduğu takvime göre YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart'ta son bulacak.
2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilecekler.
2021-YKS'ye başvuru işlemi nereden yapılır?
Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.