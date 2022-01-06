Kazakistan'daki şiddet olaylarında CIA ve MI6'nın parmağı mı var? Vandallara silah dağıtılıyor...

Escobar yayınladığı bir belge ile ABD Kazakistan Büyükelçiliğinin protestoları önceden bildiğini öne sürdü. 16 Aralık'ta yayınlanan uyarıda Kazakistan'daki ABD vatandaşları olası kargaşaya karşı uyarılarak, Nursultan, Almatı ve Çimkent gibi şehirlerden uzak kalmaları isteniyor.

OLAYLARI BÜYÜTMEK İSTİYORLAR

Protestocuların silahları alırken adeta birbiriyle yarıştığı anlar dikkat çekti. Görüntünün ardından "Kazakistan'da gerilim tırmandırılmak isteniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

"ONLARCA SALDIRGAN YOK EDİLDİ"

Bu arada Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Saltanat Azırbek, kentte gece güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmaların çıktığını belirtti.