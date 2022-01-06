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    • 07.01.2022 00:00
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    Deprem mi oldu son dakika? 6 Ocak Muş Bulanık'ta deprem kaç şiddetinde? Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Batman...

    AFAD'dan son dakika deprem açıklaması! AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Muş'un Bulanık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Muş ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar Deprem mi oldu son dakika? 6 Ocak Muş Bulanık'ta deprem kaç şiddetinde? Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Batman'da deprem mi oldu? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte son dakika gelişmeler...

    Deprem mi oldu son dakika?

    Deprem mi oldu son dakika? 6 Ocak Muş Bulanık'ta deprem kaç şiddetinde? Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Batman'da az önce deprem mi oldu? soruları gündemde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Muş'un Bulanık ilçesinde 6 Ocak 2022 Perşembe günü saat 23:35'te deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

    DEPREM Mİ OLDU?

    Son dakika haberine göre Muş'un Bulanık ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 3.7 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Saat 23:35'teki depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Depremin derinliği 24.44 km olarak kaydedildi.

    KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

    Kandilli Rasathanesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Muş'un Bulanık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğini ise 1.7 km olarak kaydetti.
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