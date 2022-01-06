Deprem mi oldu son dakika? 6 Ocak Muş Bulanık'ta deprem kaç şiddetinde? Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Batman...

DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika haberine göre Muş'un Bulanık ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 3.7 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Saat 23:35'teki depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Depremin derinliği 24.44 km olarak kaydedildi.