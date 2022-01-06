Deprem mi oldu son dakika? 6 Ocak Muş Bulanık'ta deprem kaç şiddetinde? Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Batman'da az önce deprem mi oldu? soruları gündemde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Muş'un Bulanık ilçesinde 6 Ocak 2022 Perşembe günü saat 23:35'te deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...
DEPREM Mİ OLDU?
Son dakika haberine göre Muş'un Bulanık ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 3.7 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Saat 23:35'teki depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Depremin derinliği 24.44 km olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Bulanik (Mus)
Tarih-Saat : 06.01.2022, 23:35:25 TSİ
Enlem : 38.9531 N
Boylam : 42.0046 E
Derinlik : 24.44 km
Detay : https://t.co/8JbZE91mYD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi