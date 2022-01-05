Yerli otomobil TOGG dünya sahnesinde! Sedan modelin tanıtımı Las Vegas'ta yapıldı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronics Show) yeniliklerini ve ilklerini dünya kamuoyuyla paylaştı.
TOGG'un sedan modeli
Küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı yaklaşımı UseCaseMobility kavramı ile 'Veri Bazlı İş Modelleri' 'Yeni Mobilite Servisleri', 'Akıllı Yaşam' ve 'Akıllı Şarj' gibi teknolojik çözümlerini paylaşan TOGG, geleceğe bakışını vurgulayan 'Transition Concept Smart Device' (geçiş konsepti akıllı cihaz) adını verdiği konsept otomobilini de tanıttı.
Fotoğrafta: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş