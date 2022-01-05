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    • 05.01.2022 23:16
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    Yerli otomobil TOGG dünya sahnesinde! Sedan modelin tanıtımı Las Vegas'ta yapıldı

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, ABD'nin Las Vegas eyaletinden düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), yerli otomobil TOGG'un Sedan modelini tanıttı. Karakaş, sunumunda, "Marka DNA'mız aslında ikililikle bir araya getiriyor. Bundan kastımız bizim kökenimiz olan ülkenin coğrafyanın kökeni ile alakalı. Doğu kültürlerinin duygusal kültürlerini daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    TOGG dünya sahnesinde!

    Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronics Show) yeniliklerini ve ilklerini dünya kamuoyuyla paylaştı.


    TOGG'un sedan modeli

    Küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı yaklaşımı UseCaseMobility kavramı ile 'Veri Bazlı İş Modelleri' 'Yeni Mobilite Servisleri', 'Akıllı Yaşam' ve 'Akıllı Şarj' gibi teknolojik çözümlerini paylaşan TOGG, geleceğe bakışını vurgulayan 'Transition Concept Smart Device' (geçiş konsepti akıllı cihaz) adını verdiği konsept otomobilini de tanıttı.




    Fotoğrafta: TOGG CEO'su Gürcan Karakaş



        ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'de düzenlenen basın toplantısında konuşan TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" dedi.

        Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" diye konuştu.



        İşte TOGG'un resmi hesaplarından yapılan paylaşım;

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