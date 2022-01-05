Üç ayların ne zaman 2022? Üç aylar hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? Üç Aylar ibadetleri nedir? 2022 Diyanet takvimi...

Üç ayların ne zaman 2022? Üç aylar hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor? Üç Aylar ibadetleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Diyanet takvimi açıklandı ve merak edilen sorular yanıtlarını buldu. İslamiyet'te büyük önemi bulunan ibadetlerin faziletinin de büyük olduğu Üç Aylar tarihi, 2022 yılının ilk günlerinde merak konusu oldu ve Müslüman vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. İşte ayrıntılar...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
2022 KANDİL TARİHLERİ!
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.