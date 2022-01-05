Son dakika: Karantina kaç gün oldu? Karantina süresi değişti mi, ne kadar oldu? Aşılı, temaslı, pozitif olanlar...

TEMASLI VE AŞISIZ KİŞİLERDE KAÇ GÜN?

Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

AVRUPA ÜLKELERİ DE KARANTİNA SÜRELERİNİ DÜŞÜRDÜ

Öte yandan, Omicron varyantı tüm dünyada hızla yayılırken, Avrupa kritik işgücü kıtlığı riski ile karşı karşıya. Ülkeler, enfeksiyonları kontrol altına almak ve hastaneleri korumak için zorunlu maske gibi sınırlama önlemlerini yeniden uygularken İngiltere, İspanya, İrlanda, Fransa ve Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkeleri de enfekte kişiler için izolasyon sürelerini kısalttı.

Hükümet yetkilileri Yunanistan'ın, Avrupa'da enfekte insanlar için tüm zamanların en düşük seviyesi olan beş günlük karantinaya geçtiğini duyuran ilk ülke oldu. İngiltere ise Noel'den hemen önce enfekte insanlar için yedi günlük bir izolasyon dönemine geçti. İspanya, İrlanda ve Fransa da izolasyon sürelerini yedi güne indirirken, İtalya bir kişi aşılanmışsa yakın temaslılar için karantinayı rafa kaldırdı.