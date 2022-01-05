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    • 05.01.2022 09:00
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    İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur? Duha namazı ile aynı mı?

    İşrak namazı nasıl kılınır? İslamiyet’in 5 şartından biri namaz kılmaktır ve Müslüman alemine farz kılınmıştır. Nafile namazlarındna biri olan işrak kuşluk ve duha olarak da adlandırılmaktadır. Faziletleri oldukça büyük olan İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) kıldığı bir namaz olan işrak namazının belirlenen vakit içinde kılınması son derece önemlidir. İşte merak edilenler

    takvim.com.tr
    İşrak namazı nasıl kılınır?

    İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur? Duha namazı ile aynı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hadisler ile beyan edilmiş ve kılındığında sevabı çok büyük olan işrak namazı hakkında bilgiler Müslüman alemi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    İŞRAK NAMAZI NEDİR, NE ZAMAN KILINIR?

    Güneşin doğuşundan yarım saat sonraki zaman kuşluk yani işrak zamanın başlama zamanıdır. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar bu namaz kılınabilir? İkişer ikişer veya dörder dörder kılınabilir. Bu vakitte kişi istediği kadar nafile kuşluk namazı kılabilir.

    İŞRAK NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

    Hanefi mezhebine göre işrak namazı abdest alındıktan sonra niyet ile başlar. Niyet sesli yapılır. 'Niyet ettim Allah rızası için kuşluk/işrak/duha namazını kılmaya' şeklinde niyet yapılır. Bu niyetin ardından tekbir getirilir ve namaz başlar.

    1- Tekbir 'Allahu Ekber' şeklinde getirilir.

    2- Elle göbek altına bağlanır, sağ el sol elin bileğini serçe ve baş parmak tutacak şekilde bağlanır.

    3- Subhaneke duasının ardından fatiha okunur. Fatihadan sonra Kurandan her hangi bir sure veya üç ayetten fazla olacak şekilde ayet okunur. Allahu Ekber denilerek tekbir getirilir ve rukuya gidilir. Rukuda eller diz kapaklarını tutar ve kılan kişi secde bölümüne bakar.

        4- Rukuda ise 'subhanerabiyel azim' üç defa veya tek sayı olacak şekilde daha fazla söylenebilir. Acele namaz kılınmaz. Ağır ağır kılınır ve sureler tane tane okunur.

        4- Tekbir getirilir ve dik duruş pozisyonuna yani kıyam pozisyonuna gelinir. Bu durumda 'rabbena velekel hamd' denir. daha sonra 'Allahu ekber' denir ve secdeye gidilir.

        6- Secdede 3 defa subhanerabbiyel ala denir. Tekbir getirilir ve oturuş pozisyonuna gelinir. Rabbiğfirli denir ve tekrar tekbir getirilir ve secdeye gidilir. 3 defa subhanerabbileyala denilir ve tekbir getirilerek dik durulur.

        7- Subhaneke, fatiha ve her hangi bir surenin ardından ruku, kıyam ve secde aynı şekilde yapılır. Son oturuşta ettehiyyatü, salli, barik, rebbena ve rebbenağfirli duaları okunur. Sağa ve sola 'esselamu aleykum ve rahmetullah' denilerek selam verilir.

        Nafile namazları camide mi yoksa evde mi kılmak daha faziletlidir?

        Hz. Peygamber (s.a.s.), farz namazların cemaatle kılınmasını tavsiye etmiş ve "Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir." (Buhârî, Ezân, 30; Müslim, Mesâcid, 249-250) buyurmuştur. Diğer bir hadislerinde ise "Eğer müminler yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi emekleyerek de olsa cemaate katılırlardı" (Buhârî, Ezân, 32) buyurmuştur.
        Hz. Peygamber (s.a.s.), gerek beş vakit farz namazların öncesinde ve sonrasında, gerekse farz namazlardan ayrı olarak sünnet ve nafile namaz kılar; sünnet ve nafile namazların evde kılınmasının daha uygun olacağını belirtirdi. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü, insanın evinde kıldığı namazdır." (Buhârî, Ezân, 81; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 213) Diğer bir hadislerinde ise Hz. Peygamber (s.a.s.), "Biriniz farz namazını mescidde kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala, bu nafile namaz sebebiyle evinde hayır yaratır." (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 210; İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 186) buyurmuş; hatta "Namaz kılmayarak evlerinizi kabirlere çevirmeyin" (Buhârî, Salât, 52) uyarısında bulunmuştur.
        Buna göre, farz namazların sünnetleri dâhil tüm nafile namazların camide kılınması mümkün olmakla birlikte, evlerde kılınması daha faziletlidir.
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        Haberler Güncel İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur? Duha namazı ile aynı mı?
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