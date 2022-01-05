Android deprem uyarı sistemi, ya da Google deprem uyarı sistemi bir süredir ülkemizde kullanımda. Ancak bir çok kişi henüz bu sistemden haberdar değil. Bu sistem sayesinde depremden saniyeler önce vatandaşlar uyarı gidiyor ve daha güvenilir bir yere geçilmesine olanak sağlıyor. Peki Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl indirilir? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nasıl kullanılır?