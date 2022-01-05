Android deprem uyarı sistemi, ya da Google deprem uyarı sistemi bir süredir ülkemizde kullanımda. Ancak bir çok kişi henüz bu sistemden haberdar değil. Bu sistem sayesinde depremden saniyeler önce vatandaşlar uyarı gidiyor ve daha güvenilir bir yere geçilmesine olanak sağlıyor. Peki Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl indirilir? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nasıl kullanılır?
GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL İNDİRİLİR?
Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi ilk kez 2020 yılında kullanıma sunuldu. Önce Yunanistan ve Yeni Zelanda, ardından da Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan kullanmaya başladı.
Teknoloji devi, Android kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için deprem uyarı sistemini uygulamaya soktu. Telefonların "konum" ayarları üzerinden sistemi devreye sokabilirsiniz.
Ancak şunu belirtelim, Android işletim sistemi bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.
ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?
Android deprem uyarı sisteminde yararlanmak için kablosuz bağlantı veya veri bağlantısı açık olmalıdır.
Telefonunuzun AYARLAR uygulamasını açın.
KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.
DEPREM UYARILARI'nı açın.
Bölgenizde meydana gelen tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda bir deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz. Uyarıyı sarsıntı başlamadan önce, sarsıntı sırasında veya sonrasında alabilirsiniz.