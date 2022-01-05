Batuhan Yiğit kimdir, bulundu mu? Batuhan Yiğit öldü mü, nasıl öldü? Batuhan Yiğit'in katili kim? Müge Anlı son dakika

Batuhan Yiğit kimdir, bulundu mu? Batuhan Yiğit öldü mü, nasıl öldü? Batuhan Yiğit'in katili kim? Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Batuhan Yiğit'in şüpheli kaybında son dakika yeni gelişmeler yaşandı. Bir haftadır her yerde aranan Yiğit'in cansız bedeni bulundu. Genç hemşirenin ablası Müge Anlı'nın programında "En son konuştuğumuzda biraz üzgün gibiydi. Neden üzgün olduğunu sorduğumda üniversiteden Kemal diye bir arkadaşıyla aralarının bozuk olduğunu ve ona bir sırrını verdiğini söyledi. Ama Kemal'de Batuhan'a sırrını kız arkadaşına söylerim diye tehdit etmiş. O yüzden bundan sonra kimseye sırrımı vermeyeceğim demişti. Ben o sırrın ne olduğunu sorduğumda bana da anlatmak istemedi.'' demişti. İşte son dakika Batuhan Yiğit'in şüpheli ölümü hakkında detaylar...
BATUHAN YİĞİT KİMDİR, BULUNDU MU?
Son dakika haberine göre Batuhan Yiğit'in cansız bedeni ormanda bulundu.
Denizli'de 30 Aralık günü arkadaşlarıyla buluşmak için ailesi ile kaldığı evden ayrılan Batuhan Yiğit'ten günlerdir haber alınamıyordu. 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit'tin ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak yardım istemişti.
Yiğit'in cansız bedeni ormanlık alanda boğazı ve elinin çeşitli yerleri kesilmiş halde bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından genç hemşirenin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
BATUHAN YİĞİT'İ KİM ÖLDÜRDÜ, KATİLİ KİM?
Batuhan Yiğit Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşıyordu. Bir kaç hafta sonra İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacaktı.
Kaybolduktan sonra arama çalışmaları başlatılmıştı. Mahallede güvenlik kameralarını inceleyen aile evlerinin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yiğit'in tekin olmayan bir sokağa girdiğini ve 500 metre sonra gözden kayıp olduğunu gördü. 6 günlük aramda bir sonuca ulaşamayan Yiğit'in annesi ve ablası 7. günde Müge Anlı'ya katılmıştı.
Acılı anne Fatma Yiğit programda, oğlunun İstanbul'a hemşire olarak atandığını ama bize uzak olduğu için gitmeye gönlü olmadığını söylemişti ve "Hep yanımızdaydı. Hep aile olarak beraberdik. Gideceği için duygusallığımı çok belli ettiğim için mi gitmek istemedi bilemedim. Kurban olduğum Allah'ım yardım etsin." diye konuşmuştu.