Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Şanslı numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Akşam saatlerinde heyecanla araştırılanlar arasında yer alan Sayısal Loto çekilişi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, büyük ikramiye miktarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen çekiliş için geri sayım başladı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez düzenlenen 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Talihli numaralar hangileri oldu?
3 OCAK 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sayısal çekilişi cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 21:30'da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekiliş sonrasında tüm talihli rakamlar belirlenmiş olacak.
Haftada üç kez çekilişi yapılan şans oyununda talihli adayları kolon başı 3 TL'lik ücret ödeyerek oyunu oynayabiliyorlar. Oyun Milli Piyango Online aracılığıyla, mobil uygulama üzerinden ve bayiler aracılığıyla oynanabilir.
İşte sonuçlar:
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.