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    • 03.01.2022 19:06
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    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Talihli numaralar…

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Akşam saatlerinde heyecanla araştırılanlar arasında yer alan Sayısal Loto çekilişi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, büyük ikramiye miktarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen çekiliş için geri sayım başladı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez düzenlenen 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Talihli numaralar hangileri oldu?

    takvim.com.tr
    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Talihli numaralar hangileri oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılının ikinci Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor ve büyük ikramiyenin yanı sıra hangi numaraların şanslı olduğu kuponlarını oynayarak yatıranlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

    3 OCAK 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Sayısal çekilişi cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 21:30'da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekiliş sonrasında tüm talihli rakamlar belirlenmiş olacak.

    Haftada üç kez çekilişi yapılan şans oyununda talihli adayları kolon başı 3 TL'lik ücret ödeyerek oyunu oynayabiliyorlar. Oyun Milli Piyango Online aracılığıyla, mobil uygulama üzerinden ve bayiler aracılığıyla oynanabilir.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

    Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

        İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

        Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

        Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

        Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

        Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

        Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

        18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.
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        Haberler Güncel Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Talihli numaralar…
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