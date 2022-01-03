On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi talihli numaraları hangileri? Büyük ikramiye ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılının ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşiyor ve kuponlarını oynayarak büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başlayan kişiler heyecanla sonuç araştırmalarına başladı ve açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İşte detaylar...
3 OCAK 2022 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi saat 20:00'da başlayacak ve sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
İşte bugünün şanslı numaraları:
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.